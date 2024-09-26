تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هواتف Redmi Note 14 Pro وNote 14 Pro Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي رسمياً عن هواتف Redmi Note 14 Pro وRedmi Note 14 Pro Plus، بتصميم منحني للشاشة، وإعدادات محسنة للكاميرة.

هاتف Redmi Note 14 Pro Plus

يتميز هاتف Redmi Note 14 Pro Plus بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 1220 في 2712 بيكسل، وكثافة عرض 446 بيكسل لكل إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة سطوع بنسبة 3000 nits، وتتميز بتعتيم 1920Hz PWM.

كما تدعم الشاشة معايير ألوان DCI-P3 بنسبة 100%، وتقنية Dolby Vision، وHDR10+ أيضاً تأتي الشاشة بعمق ألوان 12بت، وتتميز بتصميم منحني، مع طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2.

وتدعم شاومي الهاتف بتصميم ضد الصدمات في زوايا الهاتف، مع تخفيف الأجزاء الخلفية بتصميم ببوليمر ومطاط لإمتصاص الصدمات، ويأتي الهاتف بمعايير TÜV SÜD.

أيضاً ينطلق Redmi Note 14 Pro Plus بتصنيف 5 لمقاومة السقوط العرضي من إرتفاع يصل إلى 1.8متر، ويدعم الهاتف معايير IP68 لمقاومة الماء عند عمق 2 متر لمدة 24 ساعة، ومقاومة الغبار بمعايير IP68.

ويمكن للشاشة أن تدعم إدراك البصمة مع الأصابع الرطبة، ويضم الهاتف بطارية من السيليكون والكربون، بسعة تصل إلى 6200 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90W.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 7s Gen 3، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، و16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.2، أو سعة 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

ويتوفر Redmi Note 14 Pro Plus بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، وسعر 270 دولار.

هاتف Redmi Note 14 Pro

يأتي هذا الإصدار أيضاً بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2 في الجهة الأمامية والخلفية، مع نفس الطبقة الداخلية وأيضاً يدعم مقاومة الماء، ويدعم الهاتف معايير TÜV SÜD ومقاومة السقوط العرضي والصدمات من مسافة تصل إلى 1.8 متر، ومقاومة الماء في عمق يصل إلى 2 متر.

وينطلق الهاتف باللون البنفسجي Twilight المميز بتصميم من الجلد الصناعي بنقوش من الجهة الخلفية، مع اثنان من نغمات الألوان.

أيضاً يتوفر الهاتف باللون الأزرق “Phantom” بتصميم ثنائي الألوان وتصميم أملس، كما يتوفر الهاتف باللون الأسود والأبيض بتصميم يحاكي إصدار Plus.

ويضم Redmi Note 14 Pro مستشعر Sony LYT-600 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.96، وحجم بيكسل 0.8µm، وفتحة عدسات f/1.5 بميزة التثبيت البصري، وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، مع أنماط تدعم 60 إطار لكل ثانية و120 إطار لكل ثانية بدقة 1080 بيكسل.

ولا يتضمن هذا الإصدار كاميرة telephoto، إلا أنه يأتي بكاميرة بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 8 ميجا بيكسل 120 درجة وفتحة عدسات f/2.2، وتأتي كاميرة macro الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل.

كما يأتي هذا الإصدار بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، ودقة 1220 بيكسل، وتدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتتميز بسطوع 3000 nits، وتعتيم 1920Hz PWM، مع عمق ألوان 12بت، وتقنية Dolby Vision، و HDR10+، مع تغطية لونية بنسبة 100% بمعايير DCI-P3.

وتأتي تقنية إستشعار البصمة في الهاتفين مدمجة أسفل الشاشة، كما يضم Redmi Note 14 Pro بطارية بقدرة 5500 mAh، ويدعم الشحن السريع بقدرة 45W.

أيضاً ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 7300-Ultra، وإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت، وتقدم شاومي هاتف Redmi Note 14 Pro للأسواق بسعر يبدأ من 200 دولار للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

المصدر