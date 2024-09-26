تكنولوجيا: جوجل ستستخدم Gemini لتحسين الإشعارات على سماعات Pixel Buds Pro 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان الاشعارات المنطوقة هي الوحيدة المتوفرة على Pixel Buds Pro 2 من تطبيقات المراسلة، لكن جوجل تخطط لترقية تجربة التنبيه مع Gemini.

يتيح لك مساعد جوجل في سماعات Pixel Buds Pro سماع الإشعارات الواردة من أي تطبيق. يمكنك تشغيل/إيقاف تشغيل التطبيقات من صفحة إعدادات “الإشعارات المنطوقة“، وهو مفيد لتنبيهات الأخبار أو التذكيرات.

وتعتبر إمكانية الإعلان عن الإشعارات على سماعات الرأس من Gemini لسماعات Pixel Buds Pro 2 مخصصة فقط لتطبيقات المراسلة مثل رسائل جوجل و WhatsApp و Messenger و Instagram.

وتقول جوجل إنها تعمل حاليًا على إعادة صياغة تجربة الإشعارات من الألف إلى الياء. يبدأ الأمر بـ “الإشعارات المنطوقة المبسطة التي تركز على الرسائل” عند الإطلاق نظرًا لأن هذه هي التنبيهات الأكثر أهمية للأشخاص.

يعد هذا بمثابة تخفيض لمالكي Pixel Buds الحاليين، حيث قالت جوجل أنها ستستمر في البناء على هذا وهي متحمسة للغاية بشأن الطرق العديدة المختلفة التي يمكن لـ Gemini من خلالها تحسين تجربة الإشعارات الشاملة لتطبيقات المراسلة وغير المراسلة عند استخدام Pixel Buds.

المصدر