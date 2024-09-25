تكنولوجيا: مراجعة لجهاز Asus Zenbook S 14 نسخة (UX5406)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد جهاز Asus Zenbook S 14 نسخة (UX5406) من أول الأجهزة التي تصل إلى الأسواق بوحدة معالجة Intel Lunar Lake، وفي السطور القادمة نستعرض بشكل أوضح آداء ومميزات هذا الإصدار.

التصميم

طورت Asus نسخة (UX5406) من جهاز Zenbook S 14 بتصميم فائق النحافة بسُمك 11مم، أي بتصميم يحاكي سُمك الهواتف الذكية في هيكل معدني بشكل كامل وغطاء للجهاز بتصميم من السيراميك، ومع هذا التصميم النحيف يأتي الجهاز أيضاً بوزن خفيف 1.18كجم.

أيضاً مع هذا التصميم النحيف والخفيف يعد هذا الإصدار أول الأجهزة التي تنطلق في الأسواق والمميزة بمنظومة Intel Lunar Lake بقدرات الذكاء الإصطناعي.

ويضم الجهاز معالج Intel Core Ultra 7 258V، ويأتي بمعايير ذاكرة LPDDR5x التي تصل إلى 32 جيجا بايت رام، وسعة تخزين بمعايير PCIe 4.0 SSD التي تصل إلى 1 تيرابايت، كما يأتي Zenbook S 14 بكرت شاشة مدمج Intel Arc.

وتتكامل وحدة المعالجة وكرت الشاشة وأيضاً وحدة المعالجة العصبية لدفع آداء إستثنائي في هذا الإصدار، بشكل خاص مع تعدد المهام، حيث ستحظى بآداء إنسيابي وسلس في تنفيذ المهام المختلفة.

كما يدعم الجهاز تنفيذ مميزات الذكاء الإصطناعي بكفاءة، وتقدم Asus مع هذا التصميم النحيف تنوع في المنافذ المتاحة، حيث ينطلق جهاز Zenbook S 14 بمنفذ USB 3.2 Gen 2 Type-A في أحد الجانبين، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ USB C بمعايير Thunderbolt 4، ومدخل combo للسماعات.

من جانب أخر يتضمن هذا الإصدار لوحة مفاتيح بحجم مثالي للعمل والكتابة لفترات طويلة بتجربة سلسة ومريحة وأيضاً لوحة لمس بحجم كبير ورائعة، وتتضمن لوحة المفاتيح مفتاح “Copilot” مخصص.

الجهاز يأتي بإختيارات متقدمة في الإتصال تشمل دعم تقنية WiFi 7، والبلوتوث 5.4، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 72 W، كما يأتي مع شاحن صغير بقدرة 65W.

مع تصميم الجهاز النحيف والخفيف يدعم مقاومة أعلى بالمعايير العسكرية لمقاومة الصدمات، والإهتزاز، وإرتفاع وإنخفاض درجة الحرارة، وينطلق الجهاز بنظام Windows 11، أيضاً يضم الجهاز كاميرة FHD لدعم تقنية “Windows Hello”.

الشاشة

تدعم أسوس جهاز Zenbook S 14 بشاشة Lumina OLED بحجم 14 إنش وجودة عرض 2.8K، كما تتميز الشاشة بأبعاد 16:10، وتأتي أيضاً بمعايير ألوان DCI-P3 بنسبة 100%، وsRGB بنسبة 100%، وAdobe RGB بنسبة 95%، وسطوع بنسبة 600 nits، وتقدم هذه المميزات تجربة حيوية نابضة بالحياة في الشاشة بألوان مشرقة في مهام الوسائط والتصفح أو لتحرير الصور لدعمك بألوان دقيقة.

الشاشة تأتي بمعايير “TÜV Rheinland” لذا ستقدم حماية جيدة للعين، وتدعم أيضاً معايير “SGS Eye Care”، وتشغل الشاشة نسبة 90% من هيكل الجهاز بفضل التصميم النحيف لإطارات الشاشة.

وتتكامل التجربة المرئية في الجهاز مع تجربة صوتية مميزة رائعة يتم إنتاجها عبر 4 من المكبرات الصوتية بتقنية harman/kardon، مع تقنية “Smart Amp”، لذا سيحظى المستخدم بتجربة صوتية غامرة.

الآداء

يقدم جهاز Zenbook S 14 آداء إستثنائي بالجيل الثاني من معالج Intel Core Ultra 7 258V، مع تبريد صمم لخفض الضوضاء، أيضاً يأتي الجهاز بميزة معالجة للذكاء الإصطناعي بقدرة تصل إلى 47 TOPS عملية في الثانية، مع ميزة التنشيط السريع لروبوت الدردشة Copilot.

أيضاً هناك تطبيقات أسوس بتقنية الذكاء الإصطناعي والتي ترتكز على منصة ASUS AI، وتدعم المستخدم في إنشاء وتلخيص محتوى، مع ميزة الترجمة في الوقت الفعلي، كما يمكنك إزالة الخلفيات من الصور، وإنشاء مقاطع الفيديو، مع “StoryCube” الذي يدعم المستخدم في تنسيق الصور والبحث التلقائي.

بشكل عام يأتي الجهاز بآداء سلس وإنسيابي في تنفيذ المهام المختلفة، مع إمكانيات تتخطى توقعاتك في جهاز بهذا الحجم، مع وحدة NPU بآداء 4 أضعاف الجيل السابق لذا سيتم تنفيذ أي من مهام الذكاء الإصطناعي بآداء ممتاز.

البطارية والشحن

يضم جهاز Zenbook S 14 بطارية بقدرة 72 W، مع شاحن صغير بقدرة 65W وهي تقنية شحن سريع للبطارية، كما أن البطارية يمكن أن تستمر بعمر شحن طويل على مدار اليوم مع مهام متنوعة.

لذا إذا أردت إقتناء جهاز حاسب محمول بتصميم نحيف وخفيف يدعم التنقل السريع وأيضاً يتميز بتصميم أنيق وقوي ويدعم مقاومة أعلى، كما يتميز بآداء ممتاز بفضل الجيل الثاني من معالجات إنتل Intel Core Ultra 7، مع دعم بأفضل آداء لتقنية الذكاء الإصطناعي فإن جهاز Zenbook S 14 نسخة (UX5406) تقدم من Asus بهذه المميزات مما يجعل هذا الإصدار من الأجهزة المرشحة للإقتناء، ويمكنك أن تحصل على تجربتك الخاصة لهذا الإصدار عند الشراء من الرابط التالي:

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