تكنولوجيا: مستخدمي ساعة Garmin الذكية يشيدون باداء البطارية بعد التحديث الأخير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصلت الساعة الذكية Garmin Forerunner 255 على تحديث جديد وهو إصدار 20.29. يعتبر هذا الإصدار المستقر متاح لجميع العملاء ويأتي في أعقاب الإصدار 20.26، وهو الإصدار العام الأول في دورة 20.xx.

تسرد Garmin إصلاحين للأخطاء في سجل التغيير. فقد تم حل المشكلة التي واجهت بعض المستخدمين تعطل الجهاز القابل للارتداء في بداية النشاط.

قامت Garmin أيضًا بحل مشكلة أدت إلى بقاء أداة الكشف عن الحوادث نشطة بعد الانتهاء من النشاط.

ومن المثير للاهتمام أن العديد من المستخدمين لاحظوا في المنتدى أن أداء بطارية الجهاز القابل للارتداء قد تحسن بعد تثبيت الإصدار 20.29، بعد مشكلة استنزاف البطارية مع الإصدار 20.26. ومع ذلك، فقد واجه عدد أقل من المستخدمين العكس.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك خطأً جديدًا مثيرًا للقلق في الإصدار 20.29. فقد أبلغ عدد من العملاء أن ملحقات رادار الرؤية الخلفية Varia المتصلة الخاصة بهم لا تعمل كما هو متوقع، مع عرض السيارات لفترة وجيزة فقط. ولكن، لم تفصح Garmin عن موعد إصلاح هذه المشكلة.

كان من المفترض أن يتم دفع التحديث إلى جميع ساعات Forerunner 255 الذكية تلقائيًا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك تشغيل التحديث يدويًا من القائمة > النظام > تحديث البرنامج > التحقق من وجود تحديثات.

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