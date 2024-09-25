تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف Redmi Note 14 Pro قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر شركة شاومي في جذب الأضواء في ترقب لإطلاق جيل جديد من هواتفها الذكية المميزة، واليوم تسلط أحدث التسريبات الضوء على هاتف Redmi Note 14 Pro.

تستعد العملاق الصيني شاومي لعقد حدث في 26 من سبتمبر لكشف النقاب عن سلسلة Redmi Note 14 Pro، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل تصميم الإصدار الرئيسي الذي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 7s Gen 3.

كما ينطلق الهاتف قريباً بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 أو 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

أيضاً يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 1220 في 2712 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، وتنطلق بسطوع بنسبة 2500-nit.

ويدعم هاتف Redmi Note 14 Pro بطارية بقدرة 5500 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية ينطلق الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير أو لقطات macro، بينما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يدعم الهاتف معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، ويتميز بوزن 190 جرام، لذا نترقب الإعلان الرسمي في 26 من سبتمبر لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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