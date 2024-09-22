وداعا للإعلانات المزعجة.. واتساب يختبر ميزة حظر الرسائل من الحسابات المجهولة

الشارقة - اميمة ياسر - بدأ WhatsApp في طرح تحديث لمختبري الإصدار التجريبي جنبًا إلى جنب مع ميزة جديدة مصممة للحفاظ على أمان المستخدمين من الرسائل غير المرغوب فيها المرسلة من حسابات غير معروفة.

تم رصد ميزة جديدة تحمي المستخدمين تلقائيًا من المرسلين المجهولين، من خلال تصفية الرسائل في ظل ظروف معينة، والميزة متاحة بالفعل لبعض المختبرين ويجب تمكينها يدويًا، وستنضم في النهاية إلى ميزتين أمانيتين "متقدمتين" تهدفان إلى حماية خصوصية المستخدم أثناء استخدام تطبيق المراسلة.

وسيتمكن المستخدمون من الوصول إلى إعداد جديد يحظر الرسائل من بعض الحسابات غير المعروفة، ويمكن لمختبري الإصدار التجريبي الذين يستخدمون أحدث إصدار للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد النقر فوق قائمة النقاط الثلاث > الإعدادات > الخصوصية > متقدم > حظر رسائل الحسابات غير المعروفة.