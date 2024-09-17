شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أيام عمل من المكتب .. أمازون تسعى لإلغاء سياسة العمل من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية الطلب من موظفيها العودة إلى العمل في مكاتب الشركة خمسة أيام في الأسبوع بدءًا من العام المقبل، حسبما نقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

وكتب المدير التنفيذي لأمازون، أندي جاسي - في رسالة إلى الموظفين - أن التغيير ضروري "للابتكار والتعاون والتواصل"، لافتا إلى أن تجربة العمل لمدة ثلاثة أيام "عززت قناعتنا بفوائد" العمل في المكتب.



وسمحت الشركات للعديد من الموظفين بالعمل من المنزل منذ جائحة فيروس "كورونا"، مما ترك مكاتب وسط المدينة فارغة تقريبًا في عدد من المدن مثل سان فرانسيسكو وسياتل. ومع ذلك، بدأت بعض شركات التكنولوجيا في إلزام الموظفين بالعودة إلى مكاتبهم يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع.



ويرى الموظفون أن العمل من المنزل فعال ويوفر الوقت والمال اللازمان للتنقل، وفي شهر مايو من العام الماضي، نظم العمال في المقر الرئيسي لشركة أمازون في سياتل إضرابًا احتجاجًا على التغييرات في سياسة المناخ لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة، وتسريح العمال، وإلزامهم بالعودة إلى المكاتب