تكنولوجيا: جهاز Honor MagicPad 2 ينطلق للأسواق العالمية من فعاليات #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor في فعاليات معرض برلين عن إطلاق Honor MagicPad 2 للأسواق العالمية بتصميم ومواصفات منافسة لإصدارات سامسونج وابل.

ينافس جهاز MagicPad 2 اللوحي إصدار سامسونج من الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S9 وأجهزة Apple iPad، حيث يأتي إصدار Honor بمستوى تسعير جيد مع أفضل المواصفات.

وينطلق الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من Honor MagicPad 2 بنفس مواصفات النموذج الصيني، حيث يضم معالج Snapdragon 8s Gen 3، وذاكرة عشوائية بين 8 إلى 16 جيجا بايت رام، لذا يقدم الجهاز آداء جيد في الإنتاجية وتعدد المهام مع تشغيل الألعاب.

كما يضم الجهاز شاشة OLED بحجم 12.3 إنش، ومعدل تحديث 144 Hz، وتتميز الشاشة بدقة 3000 في 1920 بيكسل، وتقدم الشاشة سطوع بنسبة 1600 nits.

وتؤكد Honor على أن الجهاز يتميز بشاشة خالية من الومضات، وتدعم معايير TÜV، وPWM، أيضاً يدعم الجهاز قلم Honor Magic Pencil 3 الذي يدعم حتى 4096 مستوى من الضغط، بإستجابة 2مللي ثانية.

أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 10050 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66 W، ومن المقرر أن تؤكد الشركة على مستوى تسعير الجهاز للأسواق العالمية خلال الفترة القادمة.

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