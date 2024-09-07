تكنولوجيا: ‏NIU تعلن عن الدراجات البخارية الكهربائية KQi 100P و KQi 100F كجزء من سلسلة KQi 100 في #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الوقت المناسب لموسم العطلات لعام 2024، أصدرت NIU دراجتين كهربائيتين جديدتين منخفضتي التكلفة كجزء من سلسلة KQi 100 الجديدة.

وعلى ما يبدو، فإن أداء KQi 100P و KQi 100F أفضل من العديد من الدراجات البخارية المتوسطة المتوفرة في السوق وتأتي بسعر أقل بكثير.

قامت NUI أيضًا بتوسيع شراكتها مع تجار التجزئة لضمان توفر سلسلة KQi 100 على نطاق واسع.

مع وجود بعض الاختلافات الرئيسية فقط، تجعل NUI الاختيار بين الاثنين أمرًا بسيطًا من خلال تضمين العديد من المواصفات نفسها بين الدراجتين.

تتضمن أبرز ميزات KQi 100P وKQi 100F ما يلي:

السرعة القصوى 17.4 ميلا في الساعة

نطاق 18 ميلا

بطارية ليثيوم بقوة 243 واط وسعة 5.2 أمبير

اتصال تطبيق NIU

تعليق أنبوب مزدوج

مقاومة الماء بمعيار IPX5

ستتمكن الدراجتين الكهربائيتين من الوصول إلى مجموعة من الميزات الجديدة في تطبيق NUI. ويمكن للمستخدمين تغيير إعدادات المحرك للتحكم في الحد الأدنى من سرعة الانزلاق اللازمة لتشغيل المحرك وتمكين وضع “البرودة” الذي يجعل التسارع أكثر سلاسة.

يتوفر أيضًا إعداد حد الشحن للمساعدة في منع تقادم البطارية. كما ان الميزات المشتركة الأخرى هي اللون الأسود، وشاشة LED، والتصميم ثنائي الطي، وفرامل الأسطوانة الأمامية مع الكبح المتجدد الخلفي.

تعد KQi 100F خيارًا متميزًا لسلسلة KQi 100، حيث تحتوي على ميزات جودة الحياة لتحسين تجربة المستخدم. يتم بيع الدراجة بسعر 449 دولارًا، وتأتي بشكل قياسي مع مقود قابل للطي وإشارات انعطاف، مما يجعل نقلها أكثر قابلية للإدارة وتحسين الرؤية. وسيبدأ توفر KQi100F في شهر أكتوبر.

وعلى صعيدًا آخر، تفتقر KQi 100P إلى هذه الميزات المتميزة ولكنها تباع بالتجزئة بسعر أقل بـ 100 دولار؛ 349 دولارًا. سيتم إصدار KQi 100P في وقت أقرب قليلاً، وستكون متاحة بدءًا من الأسبوع المقبل.

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