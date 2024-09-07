تكنولوجيا: محطة إرساء UGREEN Revodok Thunderbolt 5 تظهر لأول مرة مع وضع تعزيز النطاق الترددي #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم الكشف عن أن محطة الإرساء Thunderbolt 5 الافتتاحية من UGREEN تتمتع بنفس عامل شكل البرج الرأسي جيد التهوية مثل إصدار Revodok Max 213.

ومع ذلك، فقد تم تصنيفه على أنه يحزم أكثر من معدل النقل الأعلى لهذا الملحق والذي يبلغ 40 جيجابت في الثانية (Gb/s).

من الواضح أن إصدار Thunderbolt 5 تم تصنيفه لمضاعفة هذه السرعة. علاوةً على ذلك، قامت UGREEN بتمكين قدرة المنفذ على إجراء عمليات نقل في اتجاه واحد وعرض التغذية بما يصل إلى 120 جيجابايت/ثانية، والتي تم تقديمها كوضع تعزيز النطاق الترددي الجديد للجهاز.

توفر محطة الإرساء أيضًا اتصال DisplayPort و RJ-45 و USB من النوع A (ما يصل إلى 8K و 2.5 جيجابت و USB 3.1 في Max 213)، ناهيك عن فتحات لكل من بطاقات SD و microSD.

وعلى الرغم من أن UGREEN قد أكدت الترقية إلى Thunderbolt 5 في سلسلة Revodok، إلا أنها لم تكشف بعد عن الأسعار أو مدى توفر الملحق المصاحب للحاسب الشخصي المتطور.

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