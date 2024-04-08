شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع طفيف في أسعار البيتكوين خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت عملة البيتكوين مكاسب ضئيلة بنسبة 0.03%، اليوم الإثنين، ما رفع قيمتها إلى 66,570 دولار، وعلى المنصات الدولية مثل CoinMarketCap، وصلت قيمة BTC إلى 70 ألف دولار، وتم توحيدها حول 69427 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets360.

وقد ضربت الخسائر العديد من العملات المشفرة اعتبارًا من يوم الاثنين، وتشمل هذه العملات Tether وSolana وRipple وDogecoin وCardano وAvalanche وShiba Inu.

كما أظهرت كل من Polkadot وChainlink وPolygon وLitecoin وNear Protocol وUniswap خسائر إلى جانب البيتكوين.

وعلى الرغم من التقلبات، تمكنت إيثريوم من تحقيق ربح اليوم الاثنين، في وقت كتابة هذا التقرير، تبلغ قيمة ETH 3,273 دولارًا أمريكيًا، حسبما أظهر متتبع أسعار العملات المشفرة الخاص بـ Gadget360. وفقًا لـ CoinMarketCap، تبلغ قيمة ETH 3426 دولارًا.

تمكنت Bitcoin Cash و Tron و Monero و Neo Coin أيضًا من تحقيق مكاسب صغيرة إلى جانب ETH.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويبلغ تقييم القطاع حاليًا 2.59 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.