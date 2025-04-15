ترتيبات لتفعيل النقل النهري بين السودان ومصر

كشف وزير النقل المهندس ابوبكر ابوالقاسم عبد الله عن الترتيبات الجارية لتفعيل النقل النهري بين اسوان ووادي حلفا عبر باخرتي ساق النعام وسيناء لنقل الركاب منتصف مايو المقبل وايجاد الوسائل الكفيلة لعودة السودانيين من مصر عبر وادي حلفا والمعابر العاملة الاخرى بالترتيب مع السفارة السودانية في القاهرة.

وقدم الوزير لدى لقائه نائب والي كسلا الاستاذعمرعثمان ادم ضمن برنامج زيارته إلى الولاية برفقة عدد من مديري الهيئات والادارات التابعة للوزارة قدم تنويرا شاملا حول نتائج زيارته إلى الولايات المختلفة والتي جاءت بغرض الوقوف على سلاسل النقل المختلفة و تذليل العقبات التي تعترضها .

واكد الوزير ان مرفق السكك الحديد سيكون الاساس في النقل وسيجد اهمية خاصة في المرحلة القادمة في اطار تواصل سلاسل النقل حتى تكون لها فاعلية.

وقال ان تركيزنا سيكون في اعادة خطوط السكة الحديد بدخول شركات في تاهيل الخط الشرقي واعادة تشييد الخط بنظام متطور بما يواكب النظم العالمية في البربط السككي (داكار ـ بورتسودان) كنموذج اضافة الي عمل دراسات لخط مصر للاستفادة من سكك الحديد بين السودان ومصر.

وكشف الوزير عن حجم الاضرار التي تعرض لها الطريق القومي كسلا ـ هيا مما يتطلب التعاون وتكامل الادوار مع وزارة الطرق والتنمية العمرانية والولاية في اعادة صيانة وتاهيل الطريق في الفترة القادمة، منوها الى امكانية ادخال خط السكة الحديد بمايساعد في رفع الحمولة عن الطريق القومي.

واعلن الوزير وقوف الوزارة مع ولاية كسلا والمساهمة في اعادة الوافدين إلى مناطقهم من خلال النقل البري وغرف النقل المختلفة.

وتم خلال اللقاء التفاكر حول سبل التنسيق بين الوزارة الاتحادية والولاية فيما يختص بتقديم الخدمات التي تسهل من تفعيل وسائل النقل المختلفة وكيفية ربط مختلف المناطق ببعضها البعض فضلا عن مساعدة الولاية وتقديم الدعم لها عبر وسائل النقل البري فيما يتعلق بعودة الوافدين المتاثرين بالحرب من مختلف الولايات الذين استضافتهم ولاية كسلا.

سونا