بعثة تقصي الحقائق تدين مجزرة الفاشر

أدانت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان “المجزرة التي أُفيد بوقوعها” في شمال دارفور.. والتي أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص.. محذّرة من أن النزاع المدمر أصلا في البلاد قد يتصاعد بشكل مأساوي مع دخول الحرب عامها الثالث.

وجددت البعثة دعوتها للأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والتوقف عن مهاجمة المدنيين.وقال محمد شاندي عثمان.. رئيس بعثة تقصي الحقائق، إنه “في ظل تصاعد خطاب الكراهية والعنف الانتقامي القائم على أسس عرقية، نخشى أن أحلك فصول هذا النزاع لم تبدأ بعد”.

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