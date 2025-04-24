كيكل يهاجم إهمال الدولة لمشروع الجزيرة ويهدد بـ”قلع الحق غصباً”

هاجم أبو عاقلة كيكل، إهمال الدولة لمشروع الجزيرة، مُحمّلاً الحكومة ووزارة المالية مسؤولية التراجع عن دعم المشروع الزراعي الاستراتيجي، مؤكداً أن أبناء الجزيرة لن يتخلوا عن حقوقهم “غصباً عن أي زول”.

جاء ذلك خلال كلمته الصارخة في ملتقى مزارعي مشروع الجزيرة، حيث قال كيكل: “مافي زول حاسي بالجزيرة.. فيه إهمال حقيقي من الدولة”، كاشفاً أن لا مبرر لرفع وزارة المالية يدها عن تمويل المشروع، ومؤكداً: “حقنا حنجيبه غصباً عن أي زول.. الجزيرة أرض الرجال والأسود، خضنا المعارك وثبتنا ثبات الأبطال”.

اتهامات بالفساد والابتزاز

اتهم كيكل جهاتٍ داخل الحكومة بالابتزاز والاستيلاء على الأموال دون تقديم إنجازات، قائلاً: “في ناس بتبتز في الحكومة… قاعدين يشيلوا الأموال بالدفارات ونالوا امتيازات بالسلطة والمال، لكنهم لم يثبتوا مثلنا في المعارك”.

طالب كيكل مزارعي الجزيرة بتشكيل لجنة تمثلهم، قائلاً: “لجنة باسم مشروع الجزيرة تسأل عن حقنا… أولاد الجزيرة ماتوا من أجل الوطن وما عاوزين منصب، عاوزين حقنا بس”. وأعلن أن توصيات المؤتمر ستُرفع للمجلس السيادي، محذرًا: “لما يصدقا، حنمشي لوزير المالية، وإذا رفض يمول المشروع، بنعرف نقلع حقنا كيف” .

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