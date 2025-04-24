في مقطع فيديو طريف نال إعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, التقى رئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, بأحد المواطنين المعروفين على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد جمع لقاء ودي بين “البرهان” و المواطن الشهير حماد عبد الله حماد, بمسقط رأس الأخير بمدينة الدندر, التي زارها البرهان, مؤخراً. وكشف قائد الجيش, خلال حديثه لحماد, عن بحثه عنه فور وصوله الدندر, وكان حماد عبد الله, قد اشتهر بمساندته للجيش, في حربه ضد قوات الدعم السريع, بقفشاته التي يطلقها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد أن بحث عنه في مسقط رأسه.. قائد الجيش “البرهان” يلتقي بالمواطن حماد عبد الله صاحب المقولة الشهيرة (نهنئ الجيش ليوم القيامة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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