بعد 113 عامًا.. التكنولوجيا تكشف حقيقة «القاتل الجبان» في تايتنك

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استطاعت التنكولوجيا الحديثة، رد الاعتبار للضابط الأوَّل «ويليام مردوخ»، في حادثة سفينة «تايتنك» الشَّهيرة، وذلك بعد مرور 113 عامًا صوَّره فيلم «تايتانيك» الشَّهير كشخصيَّة سلبيَّة تُطلق النار على الركَّاب الذين يحاولُون الصعود إلى قوارب النجاة، ثم ينتحر، ما جعله يبدو جبانًا وقاتلًا.
وكشفت أحدث الأبحاث التي أجراها فريق من الخبراء باستخدام تقنيات المسح ثلاثي الأبعاد، أن «مردوخ» كان يحاول إنزال آخر قارب نجاة، عندما جرفته الأمواج، وتُوفي في 15 أبريل 1912.
وأظهر النموذج الرقمي الدقيق للسفينة، أنَّ رافعة القوارب في موقع مردوخ كانت في وضع الإعداد للإنزال لحظة الغرق.
فلم يكن الضابط الاسكتلندي المولود عام 1873 الشخصيَّة الشريرة التي صوَّرها الفيلم، حيث وصفه زملاؤه بالرَّجل «الموثوق والكفء»، وخلال الكارثة، نجح في إنزال 11 قارب نجاة، أنقذت 436 شخصًا، أي ما يقارب 75% من مجموع النَّاجين.
جريدة المدينة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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