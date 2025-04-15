■ بهجومها التخريبي عصر اليوم لمحطة الكهرباء بعطبرة أضافت مليشيا التمرد جريمة جديدة من جرائمها التدميرية لقطاع الكهرباء بالسودان ..

■المليشا استهدفت قطاع الكهرباء بالمسيرات استهدافاً مباشر لأكثر من 30 محطة نقل وتوليد وهي محطة الشواك التحويلية ..محطة مروي التحويلية لمرتيين ومحطة دنقلا التحويلية ومحطة أم دباكر مرتين ..محطة عطبرة التحويلية (محطة عطبره تربط بين سد مروي و بورتسودان وثلاث محطات تحويلية بنهر النيل بالإضافة لتغذيتها لكل محطات التوزيع بولاية نهر نهرالنيل وهي محطة استراتيجية في قطاع الطاقة بالسودان)..

■ أثناء الحرب استهدفت المليشيا محطات ولاية الخرطوم وأم روابة بولاية شمال كردفان.. كما استهدفت محطات ولاية الجزيرة خاصة محطة مارنجان والحاج عبدالله ..الجنيد والباقير .. أما في ولاية سنار فقد استهدفت محطات سنجة ..السوكي ..محطة بيارة مينا الشريف.. كذلك استهدفت عصابات التمرد محطات التوليد في منطقة قرّي ومحطة السهيد محمود شريف .. كما دمرت كل مقار ورئاسات شركات قطاع الكهرباء بالمقرن … وبهذا يمكن القول بأن قطاع الكهرباء فقد 80 %من التوليد الحراري وتأثرت 60 % من مكونات شبكات نقل الكهرباء 60 %من شبكة توزيع الكهرباء وكذلك خروج كل ولايات دارفور َوولايتي جنوب وغرب كردفان وأدت حرب المليشا لفقد كهربائي بنسبة 70% مايعني هدراً مالياً بملايين الدولارات .. وهي حرب تدمير ممنهج تنفذها أصابع مليشيات آل دقلو لصالح دويلة الشر الإماراتي ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد