بعمليات عسكرية نوعية خاطفة بسط الجيش السوداني سيطرته علي مواقع مهمة ومؤثرة بغرب وجنوب غرب أم درمان في إطار الخطة الكاملة لبسط السيطرة علي كامل محليات ولاية الخرطوم .. ■ يتزامن هذا الإنتشار المهم مع عودة المواطنين إلي مدنهم ومنازلهم بولاية الخرطوم في تأكيد عملي علي طي حقبة قاحلة وبائسة من تاريخ السودان .. ■ أحزان ومآسي أهل منطقة الجموعية لن تطول بإذن الله .. ستتم ملاحقة شتات عصابات التمرد الهاربة وطردها من كل بقاع السودان بحول الله .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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