وزير الخارجية يستقبل المبعوث الألماني الخاص للقرن الافريقي

استقبل السيد الوزير السفير د. علي يوسف امس السيد هيكو نتشكا المبعوث الألماني الخاص للقرن الأفريقي.

رحب السيد الوزير بالضيف معربا عن أمله ان يشارك الشعب السوداني خلال الايام المقبلة الاحتفال بتحرير الخرطوم واستردادها من مليشيا الدعم السريع.

تناول اللقاء مؤتمر العلاقات الثنائية بين البلدين عطفا على تولي حكومة جديدة زمام الأمور في ألمانيا وبشأن مؤتمر لندن الذي دعت بريطانيا الشهر القادم برئاسة مشتركة مع ألمانيا ، و عبر السيد الوزير عن استنكاره لإقامة مؤتمر حول السودان قضايا السودان دون التشاور معه باعتباره صاحب الشأن بينما تشارك دولة الإمارات التي تؤجج الحرب .

واوضح الوزير انه لولا دعم الامارات الكبير والمستمر للمليشيا لما اشتعلت الحرب واستمرّت لان الإمارات كانت تحسب ان الأمر مجرد انقلاب عسكري خاطف يمكن حميدتي من تولي السلطة.

سونا