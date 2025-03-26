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بمبلغ 2 مليون جنيه.. روتانا تلتزم بدفع تعويض لـ شيرين عبدالوهاب

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • بمبلغ 2 مليون جنيه.. روتانا تلتزم بدفع تعويض لـ شيرين عبدالوهاب 1/2
  • بمبلغ 2 مليون جنيه.. روتانا تلتزم بدفع تعويض لـ شيرين عبدالوهاب 2/2

في تطور جديد في النزاع بين شركة «روتانا» والفنانة شيرين عبدالوهاب، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بإلزام شركة «روتانا» بدفع تعويض قدره 2 مليون جنيه لشيرين، وذلك على خلفية حذف أغنيتين لها من موقع «يوتيوب» وجميع منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المستشار القانوني ياسر قنطوش، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن المحكمة استندت في حكمها إلى قرارها السابق الذي أكد انتهاء عقد شيرين عبدالوهاب مع «روتانا»، مما يعني أن الشركة لم يكن لها الحق في حذف أغانيها».

وأضاف أن التعويض الصادر يقتصر على الأضرار الناتجة عن حذف أغنيتين فقط.

المصري اليوم

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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