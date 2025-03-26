بمبلغ 2 مليون جنيه.. روتانا تلتزم بدفع تعويض لـ شيرين عبدالوهاب

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في تطور جديد في النزاع بين شركة «روتانا» والفنانة شيرين عبدالوهاب، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بإلزام شركة «روتانا» بدفع تعويض قدره 2 مليون جنيه لشيرين، وذلك على خلفية حذف أغنيتين لها من موقع «يوتيوب» وجميع منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح المستشار القانوني ياسر قنطوش، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن المحكمة استندت في حكمها إلى قرارها السابق الذي أكد انتهاء عقد شيرين عبدالوهاب مع «روتانا»، مما يعني أن الشركة لم يكن لها الحق في حذف أغانيها».
وأضاف أن التعويض الصادر يقتصر على الأضرار الناتجة عن حذف أغنيتين فقط.
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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