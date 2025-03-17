الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة..التحم اليوم فرسان المدرعات بابطال الصمود بالقيادة العامة

الجيش السوداني - الناطق الرسمي التحم اليوم فرسان المدرعات بابطال الصمود بالقيادة العامة بعد تطهير مستشفى الشعب التعليمي من أوباش مليشيا آل دقلو الجنة والخلود لشهداءنا الابرار

عاجل الشفاء للجرحى

نصر من الله وفتح قريب

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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