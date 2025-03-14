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أطلت الفنانة والممثلة السودانية المثيرة للجدل شهد أزهري, على جمهورها في بث مباشر عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفانة في البث المباشر وهي جالسة على الأرض, مؤكدة غرامها بالجلوس على الأرض.
لكن شهد أزهري, عادت وأكدت أن تخاف من بعض المتابعين الذين أسمتهم (أولاد الحرام) بسبب تخصصهم في “كبشرة” وتصوير الشاشة أثناء الفيديو.
المطربة وأثناء حديثها ردت على بعض التعليقات منها تعليق من أحد المتابعين تسبب في غضبها وذلك بعد أن كتب لها (اتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله).
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قالت الفنانة شهد أزهري: (الناس البتعلق بالآيات والأحاديث كلهم منافقين وبتاعين باسطة).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري: (عندي غرام أقعد في الواطة لكن خائفة من أولاد الحرام البكبشروا والناس البتعلق بالآيات والأحاديث كلهم منافقين وبتاعين باسطة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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