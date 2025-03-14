شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري: (عندي غرام أقعد في الواطة لكن خائفة من أولاد الحرام البكبشروا والناس البتعلق بالآيات والأحاديث كلهم منافقين وبتاعين باسطة)

أطلت الفنانة والممثلة السودانية المثيرة للجدل شهد أزهري, على جمهورها في بث مباشر عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفانة في البث المباشر وهي جالسة على الأرض, مؤكدة غرامها بالجلوس على الأرض.

لكن شهد أزهري, عادت وأكدت أن تخاف من بعض المتابعين الذين أسمتهم (أولاد الحرام) بسبب تخصصهم في “كبشرة” وتصوير الشاشة أثناء الفيديو.

المطربة وأثناء حديثها ردت على بعض التعليقات منها تعليق من أحد المتابعين تسبب في غضبها وذلك بعد أن كتب لها (اتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قالت الفنانة شهد أزهري: (الناس البتعلق بالآيات والأحاديث كلهم منافقين وبتاعين باسطة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين