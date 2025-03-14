تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صور حديثة أثارت ضجة واسعة عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهرت الصور عودة المذيعة السودانية الشهيرة شهد المهندس, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها. حيث ظهرت المهندس, بأزياء مثيرة للجدل, صدمت بها المتابعون الذين كتبوا معلقين بصدمة وسخرية: (يعني فكيتي العرش رسمي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. المذيعة شهد المهندس تشعل مواقع التواصل بإطلالة مثيرة للجدل والجمهور: (يعني فكيتي العرش رسمي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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