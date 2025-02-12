ختام فعاليات الملتقى الإعلامي السوداني بتركيا وصدور البيان الختامي

اختتمت شبكة الإعلاميين السودانيين بالخارج بالتنسيق مع القنصلية السودانية بإسطنبول، الملتقى الإعلامي السوداني بتركيا واصدرت البيان الختامي والتوصيات، بمشاركة أكثر من 50 صحفيًا وإعلاميًا سودانيًا من مختلف أجهزة الإعلام التركية والعربية والمراكز الإعلامية والصحفية ووكالات الأنباء والإعلام الخاص والرموز الإعلامية والخبراء.

ودعت التوصيات الى تجسيد روح الفريق الواحد في العمل الإعلامي، وتوحيد الجهود وحشدها لصالح معركة الكرامة ودعم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.

واكدت التوصيات ضرورة التواصل مع وسائل الإعلام التركية والعربية المقيمة في تركيا والتنسيق معها في نقل ما يدور في البلاد وتوفير المعلومات والتقارير والحقائق حول الأوضاع في البلاد، فضلاً عن ضرورة التبيين للإعلام الخارجي كله أن الجيش السوداني هو المؤسسة الوطنية الرسمية التي تدافع عن السودان شعباً وتراباً وسِيادة وأمناً.

ودعت التوصيات للعمل على فضح انتهاكات التمرد وجرائمه بوسائل إعلامية مختلفة وتحديث لغة الخطاب الإعلامي والأخذ بالمعايير المهنية ومراعاة انشغالات الرأي العام الأجنبي.

واشارت التوصيات الى الإهتمام بصناعة إتجاهات الرأي العام المحلي بالداخل والخارج وفق خطة محكمة تتخذ من الوسائل الحديثة والمهارات والإبتكارات والإستفادة من مناهج الحرب النفسية في مواجهة التمرد وداعميه والآلة الإعلامية الأجنبية الضخمة التي تعمل لصالحه.

وأكد البيان الختامي على أهمية العمل المشترك بين مؤسسات الدولة الرسمية والإعلاميين بالخارج حتى تتكامل الأدوار، وتحقق الهدف المرجو منها، وخدمة الاستراتيجية الإعلامية للدولة السودانية، وتنفيذ الأهداف والخطط والبرامج التي تم الاتفاق عليها في الملتقى.