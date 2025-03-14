اصدرت محكمة جنايات السوكي العامة بولاية سنار برئاسة مولانا / الجيلي النور بابكر قاضي المحكمة العامة حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات في مواجهة المتهم (ا ت ص ا) بعد إدانته في الدعوى الجنائية بالرقم غ إ / 1 /2025م لمخالفته نص المواد (26 /51 /79) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2020 م التعاون مع القوات المتمردة في إثارة الحرب ضد الدولة وتجارة الخمور , تولت النيابة العامة السوكي الاتهام أمام النيابةالعامة. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة بالسوكي تصدر حكماً بالسجن عشرة سنوات على متعاون مع مليشيا الدعم السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.