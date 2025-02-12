إبراهيم جابر للجالية السودانية بالسنغال : الانتصار التام بات وشيكاً والسودان موعود بطفرة تنموية شاملة

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أكد عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، أن القوات المسلحة والقوات النظامية الأُخرى والمستنفرين يمضون بثبات وعزيمة وإصرار في معركة الكرامة لدحر وتطهير البلاد من دنس المليشيا المتمردة.
وبشّر سيادته لدى لقائه الثلاثاء بالعاصمة السنغالية دكار الجالية السودانية بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير حسين عوض وسفير السودان لدى السنغال عبدالغني النعيم، بأن الانتصارات تتوالى والنصر التام بات وشيكا وأن السودان موعود بسلام دائم وطفرة تنموية شاملة.
وثمن سيادته دور الجالية في دعم ومساندة القوات المسلحة في معركة الكرامة لافتا إلى ضرورة عكس وجه السودان المشرق والعمل على تعزيز العلاقات بين شعبي البلدين الشقيقين.
وعبّر أبناء الجالية السودانية بالسنغال عن سعادتهم بالانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها، مؤكدين رغبتهم في المشاركة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب .
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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