البرهان يوافق لبرنامج الغذاء العالمي على إقامة قاعدة لوجستية بالشمالية لتقديم العون الإنساني

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إلتقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأحد ، بسيندي ماكين المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، بحضور وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير حسين الأمين.
وقال وكيل وزارة الخارجية المكلف في تصريح صحفي، إن رئيس المجلس جدد خلال اللقاء حرص الحكومة وإلتزامها التام بتقديم كل التسهيلات لبرنامج الغذاء العالمي ودعمه لكل مشروعات البرنامج التي طرحت من ضمنها إقامة قاعدة لوجستية في الدبة بالولاية الشمالية لتقديم العون الإنساني للمحتاجين عبر مختلف المطارات في السودان، منوهاً إلى ترحيب ماكين بهذه المبادرة، مشيراً إلى أنه سيتم النظر في تنفيذها من مختلف الجهات المختصة.
و أضاف أن زيارة سيندي ماكين للبلاد تطرقت إلى مشروعات برنامج الغذاء العالمي والمشاكل التي يواجهها العمل الإنساني وتوزيع الغذاء في السودان للمحتاجين، مبيناً أنها عقدت لقاءات مع عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس بحرى مستشار إبراهيم جابر و وزارة الخارجية تناولت سبل التنسيق المشترك لدعم العمل الإنساني.
و نوه وكيل الخارجية إلى تأكيدات الحكومة السودانية وتعاونها التام مع برنامج الغذاء العالمي بإعتباره أكبر منظمة أممية تعمل في السودان ، لافتاً إلى أن الشراكة ممتدة مع البرنامج منذ عقود طويلة.
و قال إن المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي أكدت حرصها على تقديم العون والدعم الإنساني للسودان وإهتمامها بتطورات الأوضاع فيه.
السودان الجديد
هبة علي
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