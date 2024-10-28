يامال أفضل لاعب صاعد في حفل الكرة الذهبية بجدارة

فاز لامين يامال بجائزة “كوبا” لأفضل لاعب صاعد في العالم كما كان متوقعاً في حفل جوائز الكرة الذهبية ( Ballon d’Or 2024) بعد انطلاقة مذهلة بمسيرته مع برشلونة ومنتخب إسبانيا.

وتفوق يامال (17 عاماً) على العديد من المنافسين الواعدين، مثل الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو (مانشستر يونايتد) والتركي أردا غولر (ريال مدريد) والبرازيلي سافينيو (مانشستر سيتي) والإنجليزي كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) والإسباني باو كوبارسي زميله في برشلونة.

ولعب الجناح المغربي الأصل دورا محوريا في تتويج إسبانيا ببطولة أوروبا 2024 واختير أفضل لاعب صاعد بالبطولة.

كما بات ركيزة في برشلونة وكلل تألقه بهز شباك ريال مدريد خلال الفوز الكبير 4-0 في قمة الدوري الإسباني السبت الماضي، ليصبح أصغر لاعب من الفريق الكتالوني يسجل في تاريخ الكلاسيكو.

ثالث كوبا لبرشلونة

وأصبح يامال سادس لاعب يفوز بجائزة “كوبا” منذ استحداثها بعد كيليان مبابي (2018) وماتيس دي ليخت (2019) وبيدري (2021) وغافي (2022) زميليه في برشلونة، وجود بيلينغهام (2023).

وتمنح الجائزة لأفضل لاعب تحت 21 عاماً، وتحمل اسم ريمون كوبا أول لاعب فرنسي يفوز بالكرة الذهبية.

الشرق