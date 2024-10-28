السودان.. اللجان الفنية للقطاعات الوزارية تجيز تقرير أداء الحكومة لنصف العام ٢٠٢٤

اجاز إجتماع اللجان الفنية للقطاعات الوزارية تقرير أداء الحكومة الإتحادية للنصف الأول من العام ٢٠٢٤ ، وأكد الإجتماع على تقديم التقرير النهائ للعام متضمنا كافة إنجازات الدولة خلال العام الجاري وفقا للجدول والمصفوفة التي تم وضعها . وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة دكتور جراهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام ان الإجتماع ناقش إنضمام السودان للجنة الحكومية الدائمة المعنية بالشحن البحري لشمال وشرق وجنوب أفريقيا وان الإجتماع أكد السعي قدما في هذا الإتجاه والانضمام بعد استكمال المطلوبات القانونية والمالية ومطلوبات وزارة الخارجية وغيرها من المطلوبات . واضاف ان الإجتماع ناقش موقف التحضير لعقد امتحانات الشهادة السودانية مطمئنا الجميع بأن الإجراءات والترتيبات تسير كما هو مخطط . سونا

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