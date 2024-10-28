تداول رياضيون بالسودان, مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين. وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول عشرات السودانيين بالمملكة العربية السعودية وهم يحتفلون بأسطورة كرة القدم السودانية هيثم مصطفى. وأحتفل السودانيون بأحد الملاعب الصغيرة بالسعودية باللاعب الملقب بالبرنس, أثناء تواجده معهم وقاموا بحمله على الأعناق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عشرات السودانيون بالسعودية يتجمعون حول أسطورة كرة القدم هيثم مصطفى ويحتفلون به ويحملونه على الأعناق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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