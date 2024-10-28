شاهد بالصورة.. بنك الخرطوم في قلب العاصمة المصرية القاهرة

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي, والسودانيين, المقيمين بمصر, بلافتة إعلانية كبيرة موجودة بإحدى الطرق الرئيسية بالعاصمة القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن اللافتة الكبيرة قام بتصميمها بنك الخرطوم, أحد أشهر وأكبر البنوك السودانية. وكتب بنك الخرطوم على اللافتة التي أثارت اهتمام السودانيين بالقاهرة, عبارات شكر لمصر لدورها الكبير ومواقفها الطيبة مع السودان وشعبه خلال الحرب. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد كتب على اللافتة: (نتحدث بلسان كل سوداني.. شكراً مصر على طيبة أهلك وكرم أصلك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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