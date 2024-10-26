بعثة السودان الدائمة بالأمم المتحدة بجنيف تودع بيان شديد اللهجة لدى مكتبي المفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس

أودعت بعثة السودان الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف مذكرة شديدة اللهجة لدى مكتبَى المفوض السامي لحقوق الإنسان و رئيس مجلس حقوق الإنسان على خلفيّة الفظائع المروّعة والعمليات الإنتقامية التي تقومُ بها المليشيا المتمرّدة ضد المواطنين الأبرياء في قُرى شرق الجزيرة منذ تسليم قائد المليشيا المتمرّد أبوعاقلة كيكل نفسه للقوات المسلحة، وما شهدته تلك القرى من عمليات قتلٍ وترويعٍ وتشريد. تناولت المذكرة تلك الفظائع، مؤكدةً على أنها تمثّلُ انتهاكاتٍ صارخةٍ و ممنهجة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والبروتوكولات ذات الصلة من إتفاقية جنيف للعام 1949، كما جدّدت البعثة عبر المذكرة مطالبتها للمجتمع الدولي وآليات حقوق الإنسان على وجه الخصوص باتخاذ موقفٍ حاسمٍ تجاه تلك الإنتهاكات المستمرة من قِبَل المليشيا المتمردة ضدّ المواطنين العُزّل. سونا

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