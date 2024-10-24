من الجزيرة يجلسون لإمتحانات الشهادة السودانية بولاية القضارف.. 3.763 طالبا وطالبة

أعلنت الأستاذة عرفة محمد طه الصديق رئيس لجنة الإسناد الأكاديمي بالمقاومة الشعبية بولاية الجزيرة أن عدد الطلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية من ولاية الجزيرة بولاية القضارف ملحق 2023 يبلغ عددهم3.763 طالبا وطالبة.

واكدت لدى لقائها اليوم بمدينة القضارف الأستاذ الفاتح الصافي حمزة مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية القضارف وذلك بحضور د/حمد الجزولي مستشار والي القضارف للنازحين واللاجئين والمنظمات واللواء ركن معاش عبدالله علي الطريفي رئيس اللجنة العليا للمقاومة الشعبية بولاية الجزيرة أكدت أن نسبة كبيرة من طلاب ولاية الجزيرة يتواجدون في ولايات القضارف وكسلا .

وشددت عرفة على ضرورة توفير كل المعينات للطلاب للحصول على نسبة متميزة في الامتحانات بالإضافة للمحافظة على مركز ولاية الجزيرة في امتحانات الشهادة السودانية .

فيما قال اللواء ركن معاش عبدالله علي الطريفي رئيس اللجنة العليا للمقاومة الشعبية بولاية الجزيرة أن لجنة الإسناد الأكاديمي داعم كبير لتقديم الخدمة للطلاب في مراحل التعليم المختلفة وهي أحدى لجان الاسناد المدني للمقاومة الشعبية بولاية الجزيرة.

وكان الاستاذ الفاتح الصافي حمزة مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية القضارف تعهد بتوفير سكن ملائم لعمل لجنة الإسناد الأكاديمي والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوفير سكن للطلاب الممتحنين .

واكد علي تسخير كافة الإمكانيات من حكومة الولاية في هذه الظروف التي تشهدها البلاد

وشدد د/حمد الجزولي مستشار والي القضارف للنازحين واللاجئين والمنظمات على ضرورة الاهتمام بالطلاب النازحين من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والخيرين من أبناء ولاية القضارف.