علم السودان

قدمت قوات المشتركة نماذج باهرة في الشجاعة والتضحية وحب الأرض والوطن .. وسيسجل كتاب تاريخ معارك حرب الكرامة مجاهدات وتضحيات شباب المشتركة بأحرف من نور ..

• من هؤلاء الشباب الأقمار الشاب الشهيد المهندس هيثم عبدالكريم موسي بوش والذي سقط شهيداً يوم 11 يونيو 2024 وهو يدافع ببسالة وشجاعة عن أرض أجداده وعاصمتهم التاريخية مدينة الفاشر ..

• حزنٌ عميق خيّم علي مواقع التواصل الإجتماعي في ذلك اليوم .. بكي شباب من كل ألوان الطيف السياسي والإثني الشاب المهندس هيثم بوش والذي كان حتي آخر لحظة من لحظات عمره الغض ينقل بشجاعة أخبار معارك الفاشر ويكشف إنتهاكات عصابات مليشيات التمرد ..

• كان هيثم بوش أحد أيقونات جيل شباب اليوم .. تميّز بقدرته المدهشة علي عرض أفكاره وتعبيره عن رؤيته لمستقبل السودان .. كان بوش أحد الشباب الناشطين في حركة مناوي وهو موقف لم يمنعه أن يمد حبال التواصل والحوار مع كل أقرانه في القوي والأحزاب والجماعات السياسية في السودان عامة ودارفور خاصة ..

• تقلّد الشهيد هيثم بوش منصب الأمين العام لرابطة طلاب كلية العلوم الهندسية بجامعة السودان لدورتها السادسة ومن خلال موقعه أظهر قدرات قيادية تفوق عمره وتجربته وظل يقدم أفكاراً متماسكة ورؤي ثاقبة من خلال مشاركاته في الجلسات والمنتديات الحوارية المغلقة والمفتوحة ..

• عندما وقعت واقعة الحرب كان رأيه واضحاً .. أن يجتمع كل شباب السودان بمختلف ألوان طيفهم السياسي والإثني والإجتماعي لدحر عصابات ومليشيات التمرد .. وأتبع قولَه هذا العمل إذ ثبت مقاتلاً عربان وغربان الشتات حتي سقط شهيداً علي ثري فاشر السلطان لينضم إلي مواكب الشهداء الذين سقطوا مدافعين عن السودان .. الأرض والوطن ..

• عندما تزدحم صفحات الترف الإسفيري بنقاشات الصفوة والنخبة والعنصريين الديجتال .. عندما يتحدث هؤلاء عن المشتركة وما قدمته وتقدمه للسودان الوطن .. عندما يتحدثون ويلوكون هذا الترف الحواري عليهم أن يتواضعوا قليلاً أمام تضحيات شباب مثل الرياحين ثبتوا في وجه الردي .. ومنهم الشهيد الشاب هيثم بوش .. تقبله الله مع الشهداء والصالحين ..

• نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد