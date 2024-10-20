تعليق غير متوقع من مروة صبرى عن ياسمين عز ورضوى الشربينى

ياسمين عز

كشفت الإعلامية مروة صبرى عن تفاصيل مكالمة سرية مع مطربة شهيرة رفضت ذكر اسمها، مؤكدة أن ما تفعله فى برنامجها يدفع البعض إلى رفع دعوى قضائية على الرغم من أنها تعلق على تصريحاتهم.

وقالت مروة صبرى : “هناك مليون قضية هتترفع عليا” بسبب تعليق على تصريحات النجوم وهو أمر عجيب بالنسبة لى لأنى لا أثير الجدل بالمفهوم المعروف ولكنى أعلق فقط على الأحداث والتصريحات التى يطلقها النجوم.

وكشفت مروة صبرى عن مضمون مكالمة سرية لمطربة شهيرة رفضت ذكر اسمها قائلة: هناك مطربة شهيرة تحدثت معها فى العديد من التفاصيل حيث انتقدتها من قبل عبر برنامجى نتيجة بعض تصريحاتها وأفعالها، وعندما تحدثت معى كانت فى منتهى اللطف والأدب حيث شرحت لى بعض التفاصيل والملابسات التى كانت غائبة عنى وأنا تفهمت موقفها تماما.

وكشفت الفنانة مروة صبرى عن رأيها فى تعليق شقيقتها عبير صبرى التى صرحت به فى برنامج مع الإعلامي نزار الفارس والتى قالت فيه “أتمنى أمثل مع آل باتشينو فى الجنة”.

وقالت مروة صبرى: “ليس صحيحا أننى لا يمكن أن أوجه انتقادا إلى شقيقتى عبير صبرى بسبب تصريحاتها التى قد تثير بها جدلا واسعا”.

وأضافت: “من حظ عبير صبرى أننى لم يكن لدى برنامج فى نفس توقيت تصريحها الشهير “أتمنى أمثل مع آل باتشينو فى الجنة” وعندما سمعته قلت لشقيقتى “لو كنت فى البرنامج كنت انتقدتك”.

وأوضحت مروة صبرى: “كان رد عبير صبرى لابد أن تشاهدي الحلقة بأكملها حتى تكتشفى أن هذا التصريح طبيعى، وعندما شاهدت الحلقة اكتشفت أن عبير حالمة وعندما حدثها المذيع عن الجنة والنار قالت إنها تتمنى أن يكون معها آل باتشينو ووجدتها حالمة فقط”.

صدى البلد