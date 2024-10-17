تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل تخريج سوداني أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة, وفقاً لما ذكر المتابعون. وفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أبهرت الحسناء “أسيل”, المتابعين بإطلالتها الأنيقة في حفل تخرجها. وتوقع المتابعين اقتحام “أسيل”, التي تخرجت من جامعة الرباط الوطني, لمجال الإعلام السوداني بقوة. محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط أجواء احتفالية.. تخريج حسناء جامعة الرباط السودانية بالقاهرة وتوقعات بإقتحامها مجال الإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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