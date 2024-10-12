الدعم السريع تختطف حافلة ركاب قادمة من شندي

اتهمت منصة “نداء الوسط”، قوة تابعة للدعم السريع.. باختطاف حافلة ركاب” قادمة من مدينة شندي بولاية نهر النيل، في طريقها إلى قريتي “التكينة، وأم مغد” بولاية الجزيرة.

وقالت “المنصة” في صفحتها الرسمية على فيسبوك السبت.. إن الدعم السريع طالبت بفدية 13 مليونا نظير إطلاق سراح كل راكب. التيار

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