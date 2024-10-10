ليس خياراً بل ضرورة

الثورة التكنولوجية التي نشهدها اليوم، خصوصاً في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ليست تغييرات طفيفة، بل هي تحولات عميقة تعيد تشكيل مختلف الصناعات والمهن بشكل جذري. أمام هذه التطورات، يجد الأفراد والمؤسسات أنفسهم في تحدٍ مستمر من الاستعداد والتكيف لمواكبة المستقبل، وتطوير مهارات جديدة تضمن لهم القدرة على النجاح في بيئة متغيرة باستمرار.التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، تدخل تحولات متتالية وسريعة في طرق العمل والإنتاج في العديد من المجالات، ومعها أصبحنا نرى الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تقوم بمهام كانت في ما مضى تتطلب تدخل الإنسان، مثل التحليل الدقيق للبيانات، إدارة المخزون، وحتى الرعاية الصحية، حيث تستخدم لتشخيص الأمراض بدقة مذهلة.

هذا التحول التكنولوجي يعني أن العديد من المهن التقليدية ستختفي أو تتغير بشكل جذري، ومعها ستظهر مهن جديدة، لكنها تحتاج إلى مهارات حديثة ومعرفة بهذه التقنيات.وللأفراد الذين يسعون للنجاح في هذا المستقبل الرقمي، لابد من تبني عقلية الاستعداد والتعلم المستمر، وتطوير المهارات التقنية، مثل تعلم البرمجة، والتعامل مع البيانات.فهم أساسيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أصبح أمراً لا غنى عنه، وأكثر من ذلك، المهارات الشخصية مثل القدرة على التكيف السريع، التفكير النقدي، وحل المشكلات أصبحت ضرورية للتفاعل مع التكنولوجيا وفهم كيفية استخدامها لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة.أما المؤسسات فهي بحاجة إلى تبني استراتيجيات واضحة للاستفادة من هذه التقنيات. الاستثمار في التكنولوجيا ليس كافياً إذا لم يصاحبه تغيير في الثقافة المؤسسية، فمن المهم تحفيز بيئة من الابتكار والتجريب، حيث يتم تشجيع الموظفين على استكشاف الأفكار الجديدة واستخدام التقنيات الناشئة لتحسين العمليات وتطوير المنتجات والخدمات.الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ليسا سوى البداية في سلسلة من التطورات التقنية التي ستمتد لتشمل تقنيات أخرى مثل الحوسبة الكمية، والواقع المعزز، وإنترنت الأشياء، هذه التقنيات ستفتح آفاقاً جديدة، لكنها في نفس الوقت ستتطلب من الأفراد والمؤسسات أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتعلم والتكيف بشكل مستمر.

في نهاية المطاف، الاستعداد للتغيرات التكنولوجية المستقبلية ليس خياراً، بل هو ضرورة للبقاء والنجاح. الأفراد الذين يتبنون التغيير ويتعلمون باستمرار، هم الذين سيقودون المستقبل، بينما المؤسسات التي تستثمر في الابتكار والتطوير ستبقى في المقدمة. هذه الرحلة نحو المستقبل قد تبدو مليئة بالتحديات، لكنها أيضاً مليئة بالفرص التي يمكن استثمارها لتحقيق التقدم والنمو.

شيماء المرزوقي – صحيفة الخليج

