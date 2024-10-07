شاهد بالفيديو.. احتفالات صاخبة في الولاية الشمالية بعد الانتصارات المتتالية للجيش بالخرطوم وعدد من المدن

الجيش السوداني احتفل مواطنون سودانيون بالولاية الشمالية بفرح كبير بعد تقدم الجيش, في عدد من المدن والولايات السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي, احتفال المواطنون على أنغام الأغاني العسكرية. وأكد ناشرو المقطع أن الفيديو تم تصويره من مدينة “الدبة” بالولاية الشمالية, التي احتفل مواطنيها بشكل هستيري بالانتصارات المتوالية للجيش. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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