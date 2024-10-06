تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو خطف اعجاب الجنس اللطيف على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فقد أظهر المقطع عروس سودانية, داخل إحدى “كوافير” التجميل. وخطفت العروس التي تستعد لحفل زفافها الأضواء بسبب جمالها الملفت والذي أصبح محل اهتمام المتابعين الذين تغزلوا فيها مباركين لها الزواج ومتمنين لها حياة زوجية سعيدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية حسناء تخطف الأضواء خلال تجهيزها لحفل زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.