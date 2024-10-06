ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بمقاطع فيديو أثارت اهتمام الجمهور والمتابعين الذين تناقوها على نطاق واسع. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقاطع الفيديو سيدة قامت بزف زوجها لعروسته الجديدة في مشهد غير معتاد. وأكد ناشرو المقطع أن السيدة التي قامت بتجهيز زوجها في مناسبة فرحه الثاني سودانية وتدعى “عزيزة”. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أطلق المتابعون في تعليقاتهم هاشتاق ساخر تحت عنوان (كوني مثل عزيزة). الجنس اللطيف كان له رأي آخر, حيث زعمت أكثر من معلقة أن الرجل قام بتحفيز زوجته الأولى بالمال والذهب حتى توافق على زواجه من إمرأة أخرى, وكتبت إحداهن ساخرة: (قبضت حقها وسلمته للجديدة تسليم مفتاح). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. في حادثة فريدة.. سيدة سودانية تفاجئ الجميع وتزف زوجها عريساً لزوجته الثانية وساخرون: (يا نساء كونوا مثل عزيزة.. قبضت حقها وسلمته للجديدة تسليم مفتاح) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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