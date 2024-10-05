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تفقد أشهر أستاذ “رياضيات” بالسودان, عدد من المدارس بمدينة بحري إحدى مدن العاصمة السودانية الثلاث, وذلك بعد أن قام الجيش بتحرير عدد كبير من أحيائها الأسبوع الماضي.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد زار الأستاذ مهاجر عبد الرحمن, المدارس وعثر على ذخائر خلفتها الحرب موجودة داخل الفصول.
وأطلق أستاذ مهاجر, الذي عاد للوطن مؤخراً مبادرة (مكان الطلقة نجيب طبشيرا بكرة بلدنا نشوف تعميرا), التي وجدت اهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. أشهر أستاذ “رياضيات” بالسودان يتفقد عدد من المدارس بمدينة بحري بعد أن قام الجيش بتحريرها ويطلق مبادرة (مكان الطلقة نجيب طبشيرا بكرة بلدنا نشوف تعميرا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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