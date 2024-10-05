لأول مرة يكشف وزير الصحة عن مشاركاته الخارجية من وراء ظهر الأجهزة السيادية والأمنية

• ننتظر كيف سيتعامل الفريق البرهان وقيادة جهاز المخابرات العامة والسيد رئيس مجلس الوزراء المكلف .. ننتظر كيف سيتعاملون وكيف ستكون ردة فعلهم تجاه المشاركة المرتقبة لوزير الصحة الإتحادي في ملتقي تقيمه غداً بأيرلندا ماتسمي نفسها زوراً بنقابة أطباء السودان والتي تقودها هبة النقابية الشيوعية التي ظلت تباشر علاج جرحي مليشيات التمرد بمستشفي شرق النيل وترفض علاج أي مواطن جريح وخاصة من له علاقة بالجيش أو الأجهزة النظامية الأخري .

• من أبرز المشاركين بالحديث جنباً إلي جنب مع وزير صحتنا .. من أبرز المشاركين المدعو علاء الدين نقد صاحب جليطة تمويل مليشيا التمرد للموسم الزراعي بالجزيرة بملايين الدولارات !!

• الملتقي سينعقد غداً .. وزير الصحة قال لمقربين منه إنه سيسافر اليوم لمؤتمر خارجي .. وحتي اللحظة لم يتضح كيف ستكون مشاركة الوزير .. حضورياً أم إسفيرياً .. لكن المؤكد قطعاً مشاركته ضمن منشط تنظمه وتشارك فيه كوادر وقيادات من كلاب صيد مليشيا التمرد .. وهو مايؤكد أيضاً أن الوزير هيثم يتماهي مع بقايا الشيوعيين وداعمي التمرد بوزارة الصحة ..

• دعونا ننتظر حتي يوم غدٍ السبت ..

• قبل أن يجف مداد البوست التحذيري الذي بعثناه إلي رئيس مجلس السيادة وجهاز المخابرات العامة ورئيس مجلس الوزراء المكلف ..قبل أن يجف مداد هذا البوست سجل وزير الصحة الإتحادي إعترافات خطيرة ومثيرة حول مشاركته المنتظمة في ملتقيات ومنتديات طبية خارجية تنظمها جمعيات وواجهات ومجموعات طبية معروف عنها إنتماؤها وخطها الداعم لمليشيات التمرد السريع وتعاونها معه ومعاداتها الشرسة للجيش السوداني ومشاركتها العملية في التحريض علي دعم صف الكيانات والواجهات والمنظمات الطبية ذات اللون والولاء والتعاطف الداعم لخط اليسار النيوليبرالي وواجهاته المعروفة عالمياً .. • وقبل أن يجف مداد البوست سجلت وزارة الصحة الإتحادية إعترافاً خطيراً بصحة ماذهبنا إليه حول مشاركة وزير الصحة في ملتقي طبي يضم أبرز داعمي مليشي التمرد في الشق والحقل الطبي .. • إنها من المرات النادرة التي تسارع فيها وزارة الصحة الإتحادية للرد علي كاتب صحفي لتناوله قضية حساسة تقترب من خط الخيانة الوطنية .. • توضيح وزارة الصحة أثبت صحة ماذهبنا إليه ..ولأول مرة يكشف وزير الصحة عن مشاركاته الخارجية من وراء ظهر الأجهزة السيادية والأمنية.. • تصريحات وتوضيحات وزير الصحة لمنصة البلد نيوز .. وتوضيح وزارة الصحة علي بوست كاتب هذه السطور تجعلنا ننادي بالصوت العالي بتحقيق عاجل مع وزير الصحة لأنه درج علي المشاركة من خلف ظهر الحكومة السودانية مع جهات معادية للجيش وداعمة للتمرد بحجة التنسيق الطبي والصحي لصالح السودان .. والحقيقة أن الوزير يبدد مال الدولة في الصرف علي داعمي وكلاب صيد وشتات التمرد السريع .. • نطالب بتحقيق عاجل مع وزير الصحة حول مشاركاته المنتظمة مع كوادر الحرية والتغيير وتقدم واليسار في مؤتمرات منتظمة دون علم أجهزة الدولة الرسمية ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد