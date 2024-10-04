اردول: سيظل التحالف منفتح لكافة الجهود الدولية والوطنية

لقاء التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية اليوم مع مسؤول الشؤون السياسية بالسفارة البريطانية بالسودان السيد جيمس قلوتشي تناقشنا حول سبل إنهاء الحرب وتحقيق السلام وايصال المساعدات الإنسانية وسبل إحياء مسار الحوار السياسي المدني، سيظل التحالف منفتح لكافة الجهود الدولية والوطنية التي تودي لمعالجة الأزمة في السودان… مبارك اردول

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