ستمضي المسيرة أخي الشيخ الشهيد محمد أحمد الشيخ .. علي سفح وثري جبل موية ستُزهر ألف زهرة وزهرة .. سيأتي آخرون يحملون الراية وسنمضي علي خط الشهيد .. تقبلك الله مع الخالدين .. الصادقين .. الأوفياء .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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