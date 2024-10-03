شاهد بالصورة.. نادي بالدوري السوداني الممتاز يعيد قيد حارسه من داخل قاعدة عسكرية

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حظيت صورة للاعب كرة قدم سوداني مقاتل ضمن صفوف الجيش, على إعجاب الآلاف من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصورة لحارس المرمى عرفات عبدالفتاح, الذي انضم للقوات المسلحة مدافعاً عن الأرض والوطن.
اللاعب عرفات ظهر من خلال الصورة وهو يرتدي الزي العسكري ويعيد توقيعه من جديد في كشوفات نادي توتي, الذي يلعب ضمن أندية الدوري الممتاز.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد نجحت إدارة نادي توتي, في إعادة قيد الحارس من داخل قاعدة عسكرية تابعة للجيش.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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