سيدة تثأر من طليقها وتحرق منزله في يوم حفل زفافه الثاني

أضرمت سيدة النيران في منزل زوجها السابق في جوجرانوالا، بإقليم البنجاب شرقي باكستان، بعد أن تزوج من أخرى بعد مضي ثلاثة أعوام على طلاقهما، بحسب ما قالته الشرطة لمحطة “جيو نيوز” الاخبارية.

وقالت الشرطة، إن شقيق الزوج السابق أصيب بحروق، بينما اشتعلت النيران في متعلقاته وغرفة الزوجين المتزوجين حديثا.

وأوضحت الشرطة أن الرجل، واسمه عدنان، كان قد طلق زوجته، وتدعى صالحة، قبل ثلاثة أعوام بسبب المشاجرات بينهما.

وكان حفل زفافه من امرأة أخرى أمس الأحد، وهي الليلة التي وقع فيها الحادث. وأشعلت الزوجة السابقة النار في منزل زوجها السابق عندما كان الرجل في حفل زفافه.

كما أوضح مسئولو إنفاذ القانون أن السيدة أشعلت النار في منزل زوجها السابق بمساعدة أختها وزوج أختها. وقد دخلوا إلى المنزل من خلال السقف. وقالت الشرطة إن التحقيق جار بشأن الحادث.

بوابة الأهرام