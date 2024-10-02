فاتن حمامة وحليم .. ملوك الرومانسية فى مهرجان الإسكندرية السينمائى

أكثر من مفاجأة يترقبها عشاق السينما فى الدورة الـ40 لمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط المهداة للنجمة الكبيرة نيللى والذي يكرم النجمة الإيطالية إيزابيلا أدريانى، والنجمة منة شلبـى ويفتتح الثلاثاء القادم بمكتبة الإسكندرية تحت شعار «السينما تصنع الحب».

المهرجان المقرر إقامته من 1 إلى 6 أكتوبر المقبل برئاسة الناقد الأمير أباظة، وبرعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية. أبرز هذه المفاجآت ترسمها نتائج استفتاء ضخم شارك فيه 52 ناقدًا وإعلاميًا لاختيار أفضل مائة فيلم رومانسى فى تاريخ السينما المصرية، وهو استكمال لمسيرة مهمة يقوم بها المهرجان لمشاركة النقاد والكتَّاب فى اختيار أهم الأفلام التي تعبر عن نوعيات مختلفة كالكوميدية والغنائية والاستعراضية ومنها استفتاء هذا العام الخاص بالرومانسية والذي ستثير نتائجه ضجة كبيرة وفقًا للأحكام والنتائج التي يكشفها التي تعبر عن أن تاريخ السينما المصرية الحافل بالأعمال الرومانسية التي قدمها كبار النجوم، وفى مقدمتهم فاتن حمامة وسعاد حسنى وشادية وهند رستم وبوسى ومريم فخر الدين ومديحة يسرى، ونادية لطفى وشكرى سرحان، ورشدى أباظة، وعماد حمدى، ونور الشريف، بينما احتفظ عز الدين ذو الفقار وهنرى بركات بلقب المخرجين الأكثر تقديمًا للأفلام الرومانسية.

الاستفتاء الذي أشرف على تقديمه الناقد والكاتب «سيد محمود سلام » فجر مفاجآت كبرى انحازت لنجوم الغناء وفى مقدمتهم العندليب عبدالحليم حافظ الذي برز كتالوجه السينمائى بالكامل فى الاستفتاء ومعه فريد الأطرش ومحمد فوزى مما يعكس دور أكابر الطرب فى إثراء السينما المصرية بأفلام عابرة للأجيال، ورغم ذلك حملت المراكز العشرة الأولى مفاجآت انحازت لجيل الوسط، حيث حصل فيلم «حبيبى دائمًا» بطولة نور الشريف وبوسى، على المركز الأول، وفى المركز الثانى جاء فيلم «الوسادة الخالية» والثالث فيلم «أغلى من حياتى» والرابع «نهر الحب»، أما المركز الخامس فاحتله فيلم «بين الأطلال» ثم السادس «أيامنا الحلوة» والسابع «رد قلبي» وفى المركز الثامن فيلم «معبودة الجماهير» والتاسع فيلم «دعاء الكروان»، وحصد فيلم «سهر الليالي» المركز العاشر فى الاستفتاء وهو الفيلم الوحيد الذي أنصف الجيل الحالى، بينما انحازت نتائج الاستفتاء لعباقرة الموسيقى التصويرية على إسماعيل وفؤاد الظاهرى واحتلت أعمالهما المقدمة من بين 33 موسيقيًا قدموا أفضل 100فيلم رومانسى فى السينما المصرية، وفى المقدمة تربع الموسيقار على إسماعيل برصيد 12 فيلمًا هى «معبودة الجماهير ويوم من عمرى والخطايا وأبى فوق الشجرة والأيدى الناعمة والشموع السوداء والسفيرة عزيزة ولا تطفئ الشمس وعروس النيل واجازة نصف السنة والبنات والصيف»، وجاء فى المركز الأول مكرر بنفس الرصيد الموسيقار فؤاد الظاهرى بأفلام أبرزها «خللى بالك من زوزو وأميرة حبى أنا والوسادة الخالية ورد قلبى»، بينما جاء والموسيقار أندريا رايدر فى المركز الثالث برصيد 11فيلما، وجاء الموسيقار فريد الأطرش فى المركز الرابع برصيد 9 أفلام، والموسيقار محمد فوزى فى المركز الخامس برصيد 6 أفلام.

المفاجأة أن موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب جاء فى المركز السادس برصيد خمسة أفلام هى «حسن ونعيمة وغزل البنات ورصاصة فى القلب وأيام وليالى والوردة البيضاء»، بينما احتفظ عبدالحليم حافظ وسيدة الشاشة فاتن حمامة بلقب ملوك الرومانسية فى السينما قياسًا على عدد أفلامهما الخالدة، والحكم النهائى على نتائج الاستفتاء فهو بعد المداولة والاطلاع على الحيثيات.

طارق مرسي – بوابة روز اليوسف

