غضب صحراء وجبال وأهل دارفور يتمدد وسيخنق مليشيات وشتات التمرد .. سيأتيهم الحصار والدمار من كل ناحية وهم ينظرون ..

• يوم أمس حاولت مليشيات التمرد المحاصرة داخل مدينة الجنينة القيام بمغامرة للبحث عن مخارج عبر منطقة جبل مون .. مالم تتوقعه عصابات المليشيا المقاومة الشرسة التي وجدتها من كلقبائل منطقة جبل مون والتي تنادت من كل فجٍ عميق لمنازلة ماتبقي من عصابة آل دقلو ..

• هربت عصابة المليشيا تجرجر أذيال الهزيمة وتركت خلفها قتلاها وآلياتها المحترقة ..

• في بداية استباحتها لولايات ومدن دارفور، ظنّت مليشيات التمرد أن مهمتها ستكون سهلة .. لكنها الآن تحصد ثمار مازرعت من كراهية وقتل وحرق للمدن والقري والناس ..

• في مقبل الأيام ستحترق الأرض والصحراء تحت أقدام مليشيات الموت والجريمة ..

• لاعاصم لكم من أمر الله ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد