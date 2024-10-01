بعد مرور (17) شهراً على الحرب..والي الخرطوم يزور قرى شمال بحري ويصل حتى حطاب شرقاً

*لقاءات جماهيرية حاشدة احتفالا بالانتصارات ووالي الخرطوم يتعهد باعادة الخدمات وتقديم العون الغذائي والصحي*

*محطة كهرباء الازريقاب تتعرض لتخريب متعمد من المليشيا المتمردة*

بعد مرور (17) شهراً على الحرب

خرجت جماهير شمال بحري اليوم لقاءات حاشدة خلال زيارة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم للمنطقة برفقة مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق الفريق شرطة أمير عبدالمنعم والمدير التنفيذي لمحلية بحري عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن.

وبدأت الزيارة بمنطقة الكدرو العسكرية وكان في إستقبالهم قائد المنطقة اللواء الركن النعمان على عوض السيد وبحضور الضباط وضباط الصف.

وهنأ والي الخرطوم القائد العام للقوات المسلحة ونوابه كما حيا قيادات وأفراد جهاز المخابرات العامة والشرطة والمستنفرين الذين طهروا المنطقة من المتمردين بعد معارك صمدت فيها منطقة الكدرو طيلة فترة الحرب وقاتلوا حتى حققوا الانتصار على المليشيا

في منطقة ريف شمال بحري على صبرهم وصمودهم طيلة فترة الحرب وظلوا يعانون من حصار المليشيا والنقص في الغذاء والصحة وقال سنبدأ في اعادة خدمات المياه والكهرباء والاتصالات والغذاء والإيواء معلنا عن تكوين غرفة عمليات ببحري لتلمس وتوفير هذه الخدمات وإيصال الاغاثه للمواطنين في منازلهم وإنشاء عدد من التكايا بشكل عاجل وتطهير المنطقة من مخلفات الحرب والمقذوفات وتنظيم حملات لاصحاح البيئة والتعقيم والرش بالمبيدات لتهيئة الاحياء .

المدير التنفيذي لمحلية بحري عبدالرحمن أحمد حيا مواطني بحري شمال بالانتصارات وطرد المتمردين ووعد بعودة كل الخدمات الأساسية في أقرب وقت ممكن مؤكدا إن زيارة والي الخرطوم للمحليه ومناطقها ماهو الا تأكيد لعودة الحياة لطبيعتها.

قائد منطقة الكدرو العسكرية هنا حكومة الولاية والضباط وضباط صف والجنود بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة على المليشيا وقال كل هذه الانتصارات نهديها للشعب السوداني وللقائد العام للقوات المسلحة خاصة المواطنين الذي عانوا من ويلات الحرب والتشريد من الديار ووعد بتحرير كل شبر دنسه التمرد الغاشم.

في السياق زار والي الخرطوم ومرافقوه منطقة حطاب والسمرة واكد المتحدثون من القيادات المحلية والقيادات العسكرية عن تلاحم المواطنون مع القوات المسلحة وإستنفار المواطنين للمشاركة في معركة الكرامة.

والي الخرطوم قال ان مطالب مواطني المنطقة التي حالت الأوضاع الأمنية دون الإستجابة لها سيتم توجيه كل الاجهزة الخدمية بالولاية بالعمل توفيرها خاصة وان المواطنين قد تحملوا أعباء كبيرة خلال فترة الحرب.

في الأثناء وقف والي الخرطوم على حجم الدمار الذي لحق بالمحطة التحويلية لكهرباء الازريقاب التي تغذي منطقة بحري وقامت المليشيا بتخريبها واتخذتها وكرا لتخزين المسروقات.

في الأثناء وقف والي الخرطوم على حجم الدمار الذي لحق بالمحطة التحويلية لكهرباء الازريقاب التي تغذي منطقة بحري وقامت المليشيا بتخريبها واتخذتها وكرا لتخزين المسروقات.

هذا وقد وجدت زيارة والي الخرطوم أصداء واسعة ترحيب كبير وسط المواطنين بعد معانآة مع المليشيا المتمردة.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم